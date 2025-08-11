[Últimas noticias]

BMW iX 2026: lujo y potencia eléctrico

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/08/2025

Mejoras de rendimiento y la tecnología EfficientDynamics

 

En un movimiento que reafirma su liderazgo en electromovilidad, BMW trae a México la más reciente edición de su iX, un SUV eléctrico que no solo presume un rediseño más agresivo, sino también cifras de autonomía y potencia que colocan la vara muy alta para la competencia.

La historia del BMW iX comenzó como un manifiesto de la marca sobre cómo debía ser la movilidad premium libre de emisiones locales. Ahora, con su actualización 2026, el modelo llega con mejoras mecánicas, aerodinámicas y de eficiencia que elevan su alcance hasta 701 km en ciclo WLTP para la versión xDrive60.

El portafolio disponible en el país incluye tres variantes: xDrive45, xDrive60 y la más radical M70, todas con tracción integral eléctrica y batería de alto voltaje optimizada. El xDrive45 ahora desarrolla 408 hp, mejorando en un segundo su aceleración de 0 a 100 km/h para dejarla en 5.1 segundos. El xDrive60 alcanza los 544 hp y acelera en 4.6 segundos. El M70, verdadero estandarte de BMW M en el mundo eléctrico, ofrece hasta 659 hp en modo Sport, 1,100 Nm de torque y 0-100 km/h en apenas 3.8 segundos.

El rediseño exterior es evidente: parrilla BMW Iconic Glow opcional, faros LED adaptativos más delgados, defensas estilizadas y un lenguaje de superficies limpias que acentúan el carácter deportivo. La gama de colores se amplía con tonos como Arctic Race Blue y BMW Individual Frozen Deep Grey. El paquete M Sport y el M Sport Pro añaden detalles exclusivos, rines de 22 pulgadas y ópticas oscurecidas en la versión M70.

En el interior, el lujo progresivo sigue siendo protagonista. Materiales premium, interfaz de usuario BMW Curved Display, conectividad de última generación y mejoras en aislamiento acústico refuerzan la experiencia de confort. Además, la tecnología EfficientDynamics optimiza el consumo energético con elementos como recuperación adaptativa y la función MAX RANGE, que añade hasta un 25% más de autonomía en situaciones críticas.

La batería, con hasta un 30% más de contenido energético que su antecesor, junto con un inversor de nueva generación, incrementa la eficiencia y reduce el consumo hasta en un 8%. Esto se traduce en recorridos más largos entre cargas y un liderazgo indiscutible frente a rivales en el segmento de SUV eléctricos de lujo.

Con esta renovación, BMW no solo mejora su producto estrella en electromovilidad, sino que refuerza su presencia en México en un momento clave para la transición hacia la movilidad eléctrica.

Tabla de precios por versión (México 2025)

Versión Potencia Autonomía (WLTP) Precio (MXN)
BMW iX xDrive45 408 hp 490 – 602 km $1,799,900
BMW iX xDrive60 544 hp 563 – 701 km $2,069,900
BMW iX M70 659 hp 521 – 600 km $2,539,900

