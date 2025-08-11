BMW inicia en Steyr de motores eléctricos Gen6

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/08/2025

Impulsará a la próxima generación de modelos BMW

BMW Group ha dado un paso clave en su estrategia de electrificación al iniciar en su planta de Steyr, Austria, la producción en serie de los motores eléctricos Gen6, diseñados para la futura línea de modelos Neue Klasse.

Milan Nedeljković, miembro del Consejo de Producción de BMW AG, destacó que este hito “sienta las bases para el futuro” y coloca a Steyr como un pilar central en la red global de producción de la compañía. La inversión supera mil millones de euros entre 2022 y 2030, destinada a ampliar la experiencia y capacidad en trenes motrices eléctricos, asegurando empleos a largo plazo para unos 1,000 trabajadores.

Los motores Gen6 incorporan avances como arquitectura de 800 voltios, semiconductores de carburo de silicio (SiC) y un diseño integrado que reduce peso, costos y pérdidas de energía. Estas mejoras permiten un incremento del 20% en la eficiencia general del vehículo, lo que se traduce en autonomías de hasta 800 km WLTP en modelos como el futuro BMW iX3 50 xDrive.

Steyr producirá rotor, estator, transmisión e inversor, mientras que las carcasas se fabricarán en la planta de Landshut. El sistema modular permitirá escalar volúmenes y adaptar el tren motriz a distintos modelos de la Neue Klasse, optimizando costos y flexibilidad.

Con este arranque, BMW refuerza su posición en la carrera hacia la movilidad eléctrica premium, combinando innovación, sostenibilidad y capacidad industrial.

Tags: BMW Group, capacidad industrial, innovación constante, motores eléctricos, movilidad eléctrica, plantas de producción, sostenibilidad