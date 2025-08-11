[Últimas noticias]

Geely EX5 2026: autonomía de 470 km de autonomía

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/08/2025

El SUV 100% eléctrico combina diseño refinado y tecnología de punta

 

 

El Geely EX5 2026 marca un paso decisivo en la estrategia de electrificación de la marca en México. Este SUV, desarrollado para el mercado global, presume reconocimientos como la calificación de cinco estrellas en pruebas EuroNCAP y ANCAP, y el Red Dot Award en Diseño de Producto. Fabricado sobre la plataforma modular GEA, representa el estandarte de la nueva era eléctrica de Geely.

Su diseño minimalista fusiona líneas curvas y dinámicas con detalles como faros LED automáticos, manijas eléctricas ocultas y rines de aluminio de 19 pulgadas con estilo de hélice. En la parte trasera, una barra de luz LED y un alerón discreto refuerzan su carácter sofisticado.

En el interior, el minimalismo se combina con tecnología premium: pantalla táctil central HD de 15.4” con procesador E04, audio FLYME SOUND con 16 bocinas y 1,000 W, Head-Up Display de 13.8” y asistente de voz “Hola Geely” que controla funciones como masaje de asientos, ventanillas y navegación. Los asientos delanteros eléctricos cuentan con memoria, calefacción, ventilación y masaje, mientras que la segunda fila ofrece versatilidad con respaldos plegables 60:40.

El EX5 está impulsado por un motor eléctrico síncrono de imán permanente con 214 hp y 320 Nm de torque, logrando 0-100 km/h en 6.75 segundos. Su batería Short Blade de 60.22 kWh brinda hasta 470 km de autonomía (NEDC) y puede cargarse al 80% en solo 20 minutos con corriente directa. Incluye tres modos de manejo (Eco, Comfort y Sport) y el sistema G-TCS, que mejora la tracción y la aceleración en superficies complicadas.

En seguridad, integra seis bolsas de aire y 13 asistencias avanzadas, como Frenado Autónomo de Emergencia, Control de Crucero Adaptativo y Asistente de Mantenimiento de Carril. Está disponible en México en una sola versión, EX5 GF 2026, a un precio de $699,990 MXN.

Tabla de precios y competencia (México 2025)

Modelo Motor / Potencia Autonomía (km) Precio (MXN)
Geely EX5 GF 2026 Eléctrico / 214 hp 470 $699,990
BYD Yuan Plus Eléctrico / 201 hp 480 $769,000
MG ZS EV Eléctrico / 174 hp 320 $689,900
Nissan Ariya Engage Eléctrico / 214 hp 400 $849,900

