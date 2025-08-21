Toyota Tacoma, citadina y aventurera

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Practicidad y agilidad necesarias para enfrentar el tráfico y las calles de la ciudad

Desde el primer vistazo, la Toyota Tacoma proyecta carácter. Sus líneas musculosas y su frente robusto, con parrilla de gran tamaño y faros LED, le dan una presencia que destaca tanto en Periférico como en la carretera hacia Cuernavaca. Las versiones más equipadas añaden rines de 18 pulgadas y acabados cromados, subrayando su vocación premium sin perder su imagen de vehículo de trabajo.

En la capital, donde convivimos con autos compactos y SUVs medianos, la Tacoma logra imponerse sin parecer excesiva, y su altura al piso es ideal para librar topes, baches y calles en reparación.

Subirse a la Tacoma es entrar a un espacio bien resuelto. Los asientos —en tela de alta resistencia o cuero en las versiones superiores— ofrecen un buen soporte para trayectos largos, y la posición de manejo elevada mejora la visibilidad en avenidas congestionadas.

La consola central alberga una pantalla táctil de 8 o 14 pulgadas (dependiendo de la versión), compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, perfecta para mantener la conectividad en trayectos urbanos. El sistema de audio JBL disponible en versiones tope de gama convierte cualquier atasco en un pequeño concierto privado.

Manejo en la Ciudad de México: potencia controlada.- La Tacoma está disponible con motores de cuatro cilindros turbo y V6, ambos con transmisión automática de ocho velocidades. En el tráfico capitalino, el motor turbo ofrece una respuesta ágil y suficiente para adelantamientos rápidos y reincorporaciones, con un manejo más suave que su predecesora.

A pesar de sus dimensiones, la dirección asistida eléctrica facilita maniobras en estacionamientos estrechos y calles de un solo sentido. El radio de giro es sorprendentemente bueno para su segmento, y las cámaras de visión 360° —disponibles en las versiones más completas— son un gran aliado para evitar rozaduras.

Suspensión y confort en el asfalto irregular.- Uno de los puntos más destacados de la Tacoma es su suspensión, afinada para absorber baches y empedrados sin transmitir brusquedad al habitáculo. En zonas como el Centro Histórico o Coyoacán, donde el pavimento irregular es la norma, la camioneta se comporta con solidez y aplomo.

Además, el aislamiento acústico mejorado reduce el ruido exterior, lo que se agradece en vías rápidas como Viaducto o Circuito Interior.

Seguridad de serie para todo entorno

Todas las versiones incorporan el paquete Toyota Safety Sense, que incluye freno autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, control crucero adaptativo y luces altas automáticas. Estas tecnologías, poco comunes en el segmento, son un plus tanto en avenidas congestionadas como en viajes fuera de la ciudad.

Doble personalidad: trabajo y aventura

Entre semana, la Tacoma funciona como herramienta de trabajo y transporte familiar gracias a su batea amplia y su capacidad de carga. El fin de semana, sus versiones 4×4 con modos de manejo multi-terreno invitan a escaparse a destinos como Valle de Bravo o la sierra de Ajusco.

La capacidad de arrastre —de hasta 2,900 kg en algunas versiones— permite remolcar desde motos acuáticas hasta remolques ligeros, ampliando su versatilidad.

Consumo y mantenimiento

En condiciones urbanas, el consumo promedio con el motor turbo de cuatro cilindros ronda los 9-10 km/l, mientras que en carretera puede superar los 12 km/l con manejo moderado. Toyota ofrece garantía de 3 años o 60,000 km, y su conocida confiabilidad mecánica asegura bajos costos de mantenimiento.

Tabla de precios y versiones Toyota Tacoma 2025 (México)

Versión Motor Tracción Precio MXN* SR 4×2 2.4L Turbo L4 Trasera $799,900 SR5 4×2 2.4L Turbo L4 Trasera $849,900 Limited 4×4 2.4L Turbo L4 4×4 $999,900 TRD Off-Road 4×4 2.4L Turbo L4 4×4 $1,049,900 TRD Pro 4×4 2.4L Turbo L4 4×4 $1,179,900

*Precios estimados al cierre de agosto 2025. Sujetos a cambios sin previo aviso.

