BMW M2 CS 2026: Deportividad extrema con sello mexicano

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Reafirma el papel de la planta de San Luis Potosí como epicentro de la producción

jbritoa@yahoo.com

Durante la Semana del Automóvil de Monterrey, California 2025, BMW presentó un abanico de novedades que confirman su visión de un futuro electrificado, global y sustentable. Entre el despliegue de lujo y tecnología, el BMW M2 CS 2026 se erigió como una de las estrellas indiscutibles, no solo por su desempeño radical, sino porque se fabrica con orgullo en San Luis Potosí, México.

Este modelo, que lleva el ADN puro de la división BMW M, se caracteriza por su motor de seis cilindros en línea con tecnología M TwinPower Turbo, calibrado para entregar una respuesta inmediata y una potencia sobresaliente. En su edición CS (Club Sport), el M2 adopta materiales ligeros como fibra de carbono en techo, cofre y componentes aerodinámicos, además de una puesta a punto exclusiva para circuito, con frenos y suspensión optimizados para un manejo extremo.

El hecho de que un vehículo de alto desempeño y producción limitada como el M2 CS se ensamble en México es un testimonio del nivel de calidad y precisión que ofrece la planta potosina, inaugurada en 2019. Este complejo no solo abastece mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, sino que ha sido reconocido por sus procesos sustentables, eficiencia energética y capacidad para integrar tecnologías de vanguardia.

En Monterrey, el M2 CS compartió escenario con otras novedades como el BMW M5 híbrido enchufable y el concepto BMW Vision Neue Klasse X, un SUV eléctrico que adelanta el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Sin embargo, la narrativa que más resonó fue la de un México capaz de producir un deportivo de clase mundial que compite de tú a tú con lo mejor del mercado global.

Oliver Zipse, presidente del Consejo de Administración de BMW AG, subrayó que “San Luis Potosí no solo ensambla vehículos, sino que crea piezas de ingeniería que representan lo mejor de BMW M en el mundo”.

Con el M2 CS 2026, BMW no solo exporta autos, sino también la imagen de una manufactura mexicana capaz de combinar precisión alemana con talento nacional, y de poner el nombre de México en el mapa de los deportivos más exclusivos del planeta.

Tags: alta tecnologia, autos de lujo, BMW M2 CS, BMW M5 hibrido enchufable, ensamble en México, Híbrido, nivel de calidad