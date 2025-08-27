MG HS 2026: diseño sofisticado y potencia híbrida Disponible en versiones turbo y Hybrid+ con mayor autonomía

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 27/08/2025

La marca MG Motor presentó en México la nueva HS 2026, un SUV del segmento C que combina diseño refinado, seguridad avanzada y una propuesta híbrida con gran autonomía. En solo cinco años de presencia en el país, la firma ha comercializado más de 200 mil unidades y se mantiene dentro del Top 10 de ventas, consolidándose como la marca de origen chino número uno en el mercado mexicano.

La MG HS 2026 introduce un rediseño total en interior y exterior. Su firma luminosa trasera en forma de X, los faros LED y las líneas estilizadas le otorgan un aspecto moderno, mientras que en el interior destaca un módulo digital flotante con dos pantallas de 12.3” integradas. La segunda fila ahora ofrece mayor amplitud y la cajuela alcanza los 1,484 litros con asientos abatidos.

En tecnología, todas las versiones incorporan el sistema de asistencias MG Pilot, con seis bolsas de aire y calificación de 5 estrellas Euro NCAP, posicionándola como una de las SUVs más seguras de su categoría. La conectividad también es clave: cámara 360° HD, cargador inalámbrico, climatización automática de doble zona y compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

La oferta mecánica arranca con motores turbo Blue Core: un 1.5 L de 168 hp y un 2.0 L Turbo VGT de 228 hp con transmisión automática de 9 velocidades. La versión Hybrid+, por su parte, combina un motor a gasolina con uno eléctrico y transmisión Duo Drive, logrando 195 hp, un rendimiento de 3.9 l/100 km y hasta 1,000 km de autonomía gracias a la batería Aura.

La nueva HS 2026 está disponible en seis colores y llega con la garantía Lucky 7: 7 años o 150,000 km, asistencia vial y servicios incluidos, la más robusta de su segmento.

Ficha Técnica – MG HS 2026

Motores : 1.5L Turbo, 168 hp 2.0L Turbo VGT, 228 hp Hybrid+ (motor gasolina + eléctrico), 195 hp

: Autonomía (Hybrid+) : hasta 1,000 km

: hasta 1,000 km Consumo : 3.9 L/100 km (Hybrid+)

: 3.9 L/100 km (Hybrid+) Pantallas : 12.3” clúster + 12.3” infoentretenimiento en módulo flotante

: 12.3” clúster + 12.3” infoentretenimiento en módulo flotante Seguridad : MG Pilot, 6 bolsas de aire, 5 estrellas Euro NCAP

: MG Pilot, 6 bolsas de aire, 5 estrellas Euro NCAP Capacidad de cajuela : hasta 1,484 litros

: hasta 1,484 litros Precios México : Excite 1.5T: $599,900 MXN Trophy 2.0T: $659,900 MXN Excite HEV: $619,900 MXN Premier HEV: $689,900 MXN

:

