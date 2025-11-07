[Últimas noticias]

Chirey Motor México: tres marcas, un mismo propósito de movilidad IA

07/11/2025

Redefina su presencia en el mercado mexicano sumando a Omoda y Jaecoo

 

PISTA PEGAZO.- En apenas tres años, Chirey Motor México ha logrado posicionarse como una de las marcas de mayor crecimiento en el país. Su propuesta no se limita a ofrecer vehículos asequibles, sino a construir una experiencia integral bajo una filosofía de movilidad inteligente, representada por tres submarcas con identidades propias: Chirey, Omoda y Jaecoo.

La marca Chirey encabeza la ofensiva con una línea completa de SUVs familiares y de uso urbano, entre ellas la Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro y sus versiones híbridas enchufables (PHEV). Su modelo más reciente, Tiggo 8 PHEV CSH 2026, combina un motor turbo de 1.5 litros con propulsión eléctrica, alcanzando una autonomía total de 1,200 kilómetros. Con una garantía de hasta 10 años o un millón de kilómetros, Chirey se enfoca en la durabilidad y confianza, pilares esenciales para ganar credibilidad en un mercado exigente.

Por su parte, Omoda representa la visión futurista y tecnológica del grupo. Dirigida a un público joven y conectado, su modelo insignia, el Omoda C5 2025, ofrece un diseño vanguardista, interior digital y una experiencia de conducción centrada en la conectividad. Omoda no vende solo autos, sino una forma de expresión: combina estética moderna, seguridad avanzada y un enfoque de movilidad sustentable que apunta hacia versiones electrificadas.

Finalmente, Jaecoo encarna la aventura urbana. Su Jaecoo 5 2026, lanzado recientemente, es la primera SUV “pet-friendly” del mercado mexicano, diseñada para familias que integran a sus mascotas en la vida cotidiana. Equipada con motor 1.5 L Turbo de 145 hp y un sistema de entretenimiento interactivo, Jaecoo se perfila como la marca más emocional y cercana del grupo. Además, la firma prepara el arribo del Jaecoo 7, que ampliará su oferta hacia el segmento SUV mediano premium.

 

El “co-living automotriz” de Chirey permite que las tres marcas compartan infraestructura, red de distribuidores y servicio posventa. Con más de 85 agencias a nivel nacional y una disponibilidad de refacciones del 95 %, el grupo chino busca construir confianza de largo plazo.

Más que vender autos, Chirey Motor México impulsa una nueva manera de entender la movilidad: una que integra innovación, diseño y respaldo en un solo ecosistema, donde cada marca responde a un estilo de vida distinto, pero todas comparten una misma promesa: hacer de la tecnología un aliado cotidiano para el conductor mexicano.

