International presenta el nuevo camión HB

Autor: Roberto Pérez S. | 12/11/2025

Potencia, eficiencia y visión sustentable en ExpoTransporte 2025

GUIADALAJARA, Jal.- La edición 2025 de ExpoTransporte ANPACT en Guadalajara marcó un nuevo capítulo en la historia de International con el lanzamiento de su nuevo camión HB, integrante de la familia S13 Integrated Powertrain, un modelo que redefine los estándares de eficiencia, potencia y desempeño en el transporte pesado.

“Con el HB damos un paso firme hacia el futuro”, expresó Carlos López, Director de Ventas de Soluciones de International, al presentar el vehículo ante transportistas, distribuidores y medios especializados. Este modelo se distingue por su mayor torque, durabilidad superior y una mejora notable en el consumo de combustible, lo que lo convierte en un aliado estratégico para quienes buscan optimizar la rentabilidad de cada kilómetro recorrido.

El HB simboliza la evolución del legado de la marca, que inició con el exitoso LST, modelo insignia que abrió una nueva era para International. López destacó que “una de cada dos unidades LST con tren S13 ya circula respaldada por soluciones integrales de servicio”, lo que refleja la fortaleza de su ecosistema de postventa, financiamiento y soporte técnico.

En este contexto, Rafael Montero, Director General de Navistar México, subrayó que la transformación de International no es un discurso, sino una realidad tangible que ha elevado la eficiencia, seguridad y confort para los operadores. “Nuestros clientes ya lo viven: obtienen mayor rendimiento y eficiencia con nuestras soluciones integrales. Y eso lo confirman los datos: del 2023 al 2025 crecimos seis puntos en participación de mercado, alcanzando el 21 % en las clases 6 a 8”, enfatizó.

El lanzamiento del HB también refleja la filosofía de Matías Carlbaum, presidente y CEO de International, quien destacó el papel de México como centro global de innovación. “Lo que desarrollamos aquí se replica en otros mercados. La transformación de International se vive hoy en cada rincón del país”, afirmó, reconociendo el talento de más de 6,000 técnicos que impulsan la producción en la planta de Escobedo, Nuevo León.

La presentación estuvo acompañada de la visión estratégica de Fabio Sousa, vicepresidente de Soluciones de Servicio, quien destacó la Torre de Control International, el centro de monitoreo más grande de Latinoamérica. Desde ahí se gestionan miles de mantenimientos en tiempo real, reduciendo los tiempos de estadía en taller de dos días a solo 3.5 horas. “Cada hora ganada se traduce en rentabilidad para el cliente”, aseguró Sousa, al destacar que el programa integral de servicio mantiene una tasa de recompra del 100 %.

Finalmente, el evento cerró con las palabras de Matías Carlbaum, quien reafirmó el compromiso de la marca: “No se trata solo de mover camiones, sino de mover la economía y las oportunidades. En International, cada kilómetro cuenta y cada innovación tiene un propósito: llevar a nuestros clientes más lejos”.

Con el lanzamiento del HB, International consolida su posición como un referente del transporte pesado en México, impulsando un modelo de negocio centrado en la sostenibilidad, la digitalización y la rentabilidad del cliente.

