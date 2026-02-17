[Últimas noticias]

JETOUR G700 inicia validación rumbo lanzamiento

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 17/02/2026

El buque insignia híbrido enchufable avanza pruebas previas a debut nacional

 

El arribo del JETOUR G700 a México ya comenzó a tomar forma. Una unidad de validación fue vista circulando en la Ciudad de México como parte del proceso de homologación previo a su presentación oficial durante el primer semestre de 2026 .

La presencia del SUV en vialidades capitalinas marca un paso clave dentro del calendario de lanzamiento. Estas pruebas permiten ajustar parámetros de desempeño en condiciones reales de tráfico, revisar el funcionamiento de sistemas de gestión de energía, asistencias de conducción y calibraciones específicas para el mercado mexicano .

El G700 será el primer integrante de la Serie G en llegar al país y se posiciona como el buque insignia de la marca con enfoque premium. A nivel global, la firma ha comunicado una potencia combinada de hasta 904 hp y una aceleración estimada de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos, cifras que serán confirmadas para México en su lanzamiento oficial .

Entre sus atributos técnicos destacan un chasis independiente tipo body-on-frame de alta resistencia, triple bloqueo de diferencial, 14 modos de conducción con XMode, suspensión activa Smart CDC y función Extreme Turn para maniobras en terrenos estrechos .

En el interior apuesta por lujo y tecnología: tres filas con seis plazas independientes, panel envolvente de 35.4 pulgadas, pantalla central de hasta 15.8”, monitor trasero de 17.3” y sistema de audio Lexicon de 18 bocinas .

Con este modelo, JETOUR refuerza su estrategia en el segmento SUV electrificado premium, consolidando su expansión en México con una propuesta de alto desempeño y enfoque todoterreno sofisticado.

