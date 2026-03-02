[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Kia Georgia celebra inicio de la producción de Telluride

Autor: Claudia Ramírez | 02/03/2026

La planta alcanza cinco millones de unidades e inicia la fabricación de híbridos

Redacción

 

La planta de Kia en West Point, Georgia, ha marcado un hito triple en su trayectoria industrial al celebrar el inicio de producción de la Kia Telluride 2027. Este evento no solo representa el lanzamiento de una nueva versión del modelo insignia de la marca, sino que conmemora dos logros adicionales de gran relevancia: la fabricación del primer vehículo eléctrico híbrido (HEV) ensamblado por Kia en los Estados Unidos y la cifra histórica de cinco millones de unidades producidas desde que el complejo inició operaciones en 2009.

 

Sean Yoon, presidente de Kia América, destacó que alcanzar estos cinco millones de vehículos refleja la confianza de los clientes y el compromiso de la marca con la movilidad avanzada. La Kia Telluride, que simboliza estos tres hitos, se fabrica exclusivamente en estas instalaciones para todo el mundo, consolidándose como un referente de calidad y éxito comercial desde su lanzamiento original en 2019.

 

Por su parte, Stuart Countess, presidente de Kia Georgia, enfatizó la versatilidad de la planta, la cual ahora posee la capacidad técnica para producir vehículos de gasolina, eléctricos e híbridos de clase mundial bajo un mismo techo. Estos avances aseguran el papel de la fábrica como un pilar fundamental de la industria automotriz en la región y un empleador clave que continúa invirtiendo en el futuro tecnológico del sector.

Tags: , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Renuncia director general de Nissan; admite que recibió pagos inapropiados

El director general de Nissan, Hiroto Saikawa, presentó su renuncia tras reconocer que recibió pagos inapropiados y prometió ceder el liderato de la automotriz japonesa a una nueva generación. “Habría sido…

Leer más »

El concepto Turbo en Porsche: 45 años de historia

Para Porsche, Turbo no es solo una denominación de modelo. Se trata, más bien, de un conjunto de características especiales que sitúan a determinadas versiones en la cima tecnológica. Porsche…

Leer más »

Castrol lanza campaña para apoyar a talleres mecánicos

Con la campaña Para que México Arranque de Nuevo Castrol invita a los consumidores a mantener en buenas condiciones sus vehículos realizando cambios de aceite oportunos en talleres y refaccionarias…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Nissan y Renault: El costo de la libertad en 2026 • México y la electrificación: Los pilares del nuevo • De la dependencia al valor: El futuro de la Alianza

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Kia celebra la Copa Mundial con ediciones exclusivas

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Kia Georgia celebra inicio de la producción de Telluride! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50230/kia-georgia-celebra-inicio-de-la-produccion-de-telluride/