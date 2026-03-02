Kia Georgia celebra inicio de la producción de Telluride

Autor: Claudia Ramírez | 02/03/2026

La planta alcanza cinco millones de unidades e inicia la fabricación de híbridos

Redacción

La planta de Kia en West Point, Georgia, ha marcado un hito triple en su trayectoria industrial al celebrar el inicio de producción de la Kia Telluride 2027. Este evento no solo representa el lanzamiento de una nueva versión del modelo insignia de la marca, sino que conmemora dos logros adicionales de gran relevancia: la fabricación del primer vehículo eléctrico híbrido (HEV) ensamblado por Kia en los Estados Unidos y la cifra histórica de cinco millones de unidades producidas desde que el complejo inició operaciones en 2009.

Sean Yoon, presidente de Kia América, destacó que alcanzar estos cinco millones de vehículos refleja la confianza de los clientes y el compromiso de la marca con la movilidad avanzada. La Kia Telluride, que simboliza estos tres hitos, se fabrica exclusivamente en estas instalaciones para todo el mundo, consolidándose como un referente de calidad y éxito comercial desde su lanzamiento original en 2019.

Por su parte, Stuart Countess, presidente de Kia Georgia, enfatizó la versatilidad de la planta, la cual ahora posee la capacidad técnica para producir vehículos de gasolina, eléctricos e híbridos de clase mundial bajo un mismo techo. Estos avances aseguran el papel de la fábrica como un pilar fundamental de la industria automotriz en la región y un empleador clave que continúa invirtiendo en el futuro tecnológico del sector.

