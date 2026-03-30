MG teje ecosistema de servicio al cliente

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/03/2026

El nuevo Training Center revoluciona la atención al cliente y el servicio posventa con tecnología de punta

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La consolidación de una marca automotriz en un mercado tan competitivo como el mexicano no depende exclusivamente de las unidades vendidas, sino del ecosistema de servicio que las respalda. Con cinco años de presencia en el país y una base que ya supera los 250,000 clientes, MG Motor México dio un paso decisivo hacia la profesionalización total con la apertura de su Training Center en la Ciudad de México. Esta infraestructura de más de 3,000 metros cuadrados no es solo un centro de enseñanza; es una réplica exacta de la operación estándar de sus 100 distribuidoras a nivel nacional, diseñada para asegurar que cada intervención técnica cumpla con estándares de clase mundial.

Durante nuestra reciente visita, fuimos recibidos por Marina López, Directora de Marketing de MG Motor México, quien fungió como anfitriona en una jornada diseñada para demostrar que la marca ha superado los desafíos de posventa vividos anteriormente mediante inversiones estratégicas de largo plazo. El centro fue concebido para profesionalizar a la red, garantizando que al menos un empleado de cada agencia haya recibido entrenamiento especializado en este recinto.

La visita incluyó un recorrido por el show room, donde convive el robusto portafolio multienergía de la marca, desde el popular MG5 hasta el espectacular deportivo Cyberster. Sin embargo, el corazón del evento fue la demostración en el área técnica. Aquí, pudimos observar procesos reales de diagnóstico e intervención en vehículos con cuatro tipos de propulsión: combustión interna, híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos (BEV).

Tecnología para Resolver la Posventa.- MG ha implementado la metodología 4E, un modelo que estandariza el entendimiento de los sistemas y garantiza la precisión en el diagnóstico. Este enfoque es vital para reducir los tiempos de atención y asegurar la consistencia del servicio, resolviendo así los puntos críticos de la experiencia del cliente. El centro cuenta con capacidad para atender simultáneamente a más de 160 personas y ofrece un catálogo de 140 cursos técnicos y comerciales.

Con una proyección de 3,400 colaboradores para finales de 2026, MG Motor demuestra que su estrategia en México es integral. La formación no se queda en casa; a través de colaboraciones con el entorno académico, como su vínculo con UNAM Motorsports, la marca impulsa el desarrollo de talento joven capaz de operar las tecnologías del futuro. Con esta inversión, MG deja claro que la innovación no solo está en sus autos, sino en la capacidad técnica que los mantiene rodando con seguridad y eficiencia.

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