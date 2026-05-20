General Motors da golpe de timón automotriz

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 20/05/2026

En 1994, las inversiones automotrices en México inauguraron una narrativa de integración absoluta a la globalización. Eran los años dorados del libre comercio, consolidando una era donde los altos ejecutivos globales dictaban estrategias de complementariedad regional. Tiempo después, figuras de la talla de Mary Barra, CEO de General Motors, se reunían en cenas de gala con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, teniendo como anfitrión al líder de la firma en el país, Ernesto Hernández, para anunciar inyecciones masivas de capital destinadas al ensamble de SUVs de exportación que hoy dan vida a los complejos de Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Silao.

Hoy, el panorama ha cambiado radicalmente y el anuncio de inversión de General Motors de México, que lleva Francisco Garza, se mueve en sentido contrario. La corporación anunció un nuevo proyecto para el ensamble de vehículos destinados exclusivamente a satisfacer la demanda del mercado interno, iniciando en 2027 con la Chevrolet Groove y posteriormente el Chevrolet Aveo. Aunque la inversión es cercana a los mil millones de dólares y prevé alcanzar unas 80,000 unidades anuales hacia 2030 , el plan no tiene la mirada puesta en el norte. Se trata de una producción local concebida en México y para México.

Esta nueva realidad evoca de inmediato la política económica de sustitución de importaciones de los años 60, cuando el país decidió cerrarse para fortalecer de manera artificial su mercado interno. Los rendimientos de este proyecto son claros para el corto plazo: se mantendrá la planta productiva, se generará empleo y se sustituirán importaciones de vehículos provenientes de otras latitudes en los segmentos de mayor volumen. El propio Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció implícitamente el acompañamiento y valor de asegurar estas unidades frente a las presiones globales.

Sin embargo, los riesgos estructurales son de pronóstico reservado. Este repliegue hacia el consumo doméstico es la respuesta directa ante la postura férrea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de repatriar las inversiones automotrices mediante amenazas arancelarias. El viraje manufacturero de Ramos Arizpe representa un fuerte golpe de timón patrimonial. Aunque el capital es bienvenido, el hecho de diseñar estrategias que excluyen las cadenas de exportación norteamericanas funciona como un mal presagio para el futuro del Tratado de Libre Comercio (T-MEC). La certidumbre regulatoria que un día blindó a la región hoy cede su lugar a una gran incertidumbre sobre el camino que tomarán las próximas renegociaciones bilaterales.

PREPARACIÓN.- The Home Depot México concluyó su preparación estratégica para la temporada de retail digital Hot Sale 2026. Erika Díaz, vicepresidenta de la firma, detalló que el proceso involucró meses de planeación coordinada entre las áreas de logística, cadena de suministro y comercio electrónico. La empresa integrará motores de búsqueda con inteligencia artificial para agilizar las compras y, gracias a su catálogo extendido, duplicará su oferta en línea a más de 20 mil artículos. Con el fin de optimizar la experiencia, se reforzó el seguimiento de envíos en tiempo real y la precisión en las entregas logísticas.

CAíDA.- De acuerdo con el Monitor de Consumo de BBVA Research, que dirige Carlos Serrano el gasto privado en México arrancó el segundo trimestre de 2026 con debilidad, al registrar en abril una caída de 0.4% mensual, sumando su cuarta contracción consecutiva en el año. La institución atribuye este menor dinamismo a factores como la erosión del ingreso disponible por la inflación en alimentos, el lento avance de las remesas y el enfriamiento del mercado laboral. Ante la incertidumbre, las familias muestran cautela y postergan gastos en bienes y servicios nacionales, afectando principalmente al sector turístico de hoteles y restaurantes