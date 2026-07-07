Crédito verde acelera la nueva era automotriz

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 07/07/2026

Santander apuesta por financiar EV ante demanda nacional en expansión acelerada

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

México entra a 2026 con una señal clara: la movilidad verde dejó de ser una promesa para convertirse en un mercado real. Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos conectables registran un crecimiento interanual de 262% entre 2022 y 2026, con 78,700 unidades vendidas de enero a abril de este año y una participación de 12.74% dentro del mercado automotriz nacional.

El dato confirma un cambio profundo en el consumidor mexicano. De acuerdo con la información presentada por Santander y EMA, 95% de los usuarios de vehículos eléctricos e híbridos conectables en México están muy satisfechos con su unidad. Además, nueve de cada diez volverían a elegir una tecnología electrificada para su próximo vehículo.

El fenómeno ya no depende únicamente de la Ciudad de México. Aunque la capital concentra cerca de 30% de las ventas de eléctricos, entidades como Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Querétaro muestran una adopción creciente. La oportunidad, por tanto, es nacional.

El entorno también favorece el cambio. La oferta supera ya los 170 modelos eléctricos e híbridos conectables disponibles en México, mientras los precios de estas tecnologías han mostrado reducciones importantes. A ello se suma el avance de la infraestructura: los puntos de carga han crecido 26% anual durante los últimos cuatro años, con cerca de 60,000 puntos disponibles, de los cuales 4,400 son públicos.

El argumento económico empieza a pesar tanto como el ambiental. Un usuario de auto eléctrico puede ahorrar hasta 70% frente a uno de gasolina, con un beneficio estimado de entre 35,000 y 55,000 pesos anuales en combustible y mantenimiento. Además, un vehículo eléctrico puede reducir entre 1.5 y 2 toneladas de CO₂ al año.

En este contexto, el financiamiento será decisivo. Santander estima que el crédito podría impulsar en 20% las ventas de autos verdes en México y proyecta un crecimiento histórico de 35% en su cartera verde automotriz. La estrategia incluye alianzas con fabricantes y distribuidores, productos especializados y originación digital.

La pregunta ya no es si el mercado está listo. La verdadera pregunta es quién financiará esta nueva etapa de la industria automotriz mexicana.

Tags: autos eléctricos, crédito verde, electromovilidad, Financiamiento Automotriz, Google Discover, industria automotriz, infraestructura de carga, Innovación automotriz, mercado automotriz México, movilidad eléctrica, Santander, SEO, Transición Energética, vehículos híbridos