X-Trail e-POWER e-4ORCE abre nueva etapa eléctrica mexicana

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/07/2026
Nissan suma tracción eléctrica integral sin enchufes para competir entre SUVs híbridas
JULIO BRITO A.
Jbritoa@yahoo.com
Nissan refuerza su ofensiva electrificada en México con la llegada de la X-Trail 2027 e-POWER e-4ORCE, una SUV que combina conducción eléctrica, tracción integral y la ventaja de no depender de enchufes. El modelo forma parte de la estrategia Nissan Reveals Capítulo 3 y representa el sexto de once lanzamientos previstos por la marca para este año.
La gran novedad es la incorporación de e-4ORCE, tecnología de tracción integral eléctrica que utiliza dos motores, uno en cada eje, para distribuir el torque de manera inteligente. Esto permite mejorar estabilidad, respuesta en curvas, control en superficies de baja adherencia y confort durante aceleraciones o frenadas.
La propuesta conserva uno de los grandes atractivos de e-POWER: el vehículo se mueve con impulso eléctrico, pero la energía se genera a bordo mediante un motor de gasolina. Así, el conductor obtiene una experiencia cercana a la de un eléctrico, sin necesidad de infraestructura de carga externa.
Nissan asegura que desde 2022 ha vendido cerca de 30 mil unidades e-POWER en México, lo que confirma el interés del consumidor por tecnologías electrificadas prácticas. La nueva X-Trail busca escalar esa aceptación hacia un producto más sofisticado, familiar y con mayor control dinámico.
En diseño, incorpora nueva parrilla, fascias rediseñadas, rines actualizados y el color Azul Mediterráneo. En cabina ofrece pantalla de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, audio BOSE de 10 bocinas, cargador inalámbrico, techo panorámico, Head-Up Display y espejo retrovisor inteligente.
También suma hasta 15 asistencias de conducción, encabezadas por ProPILOT Assist, una de las tecnologías más relevantes de Nissan para conducción semiautónoma.
En México, la X-Trail 2027 de gasolina aparece desde $615,900, mientras que la gama e-POWER 2027 se reporta desde $751,900 y la versión Platinum e-4ORCE en $899,900.
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Ficha técnica
Modelo: Nissan X-Trail 2027 e-POWER e-4ORCE
Segmento: SUV mediana electrificada
Sistema: e-POWER sin recarga externa
Tracción: e-4ORCE integral eléctrica
Motores: dos eléctricos, uno por eje
Tecnología clave: distribución inteligente de torque
Pantalla: 12.3 pulgadas
Audio: BOSE, 10 bocinas
Asistencias: hasta 15 tecnologías, con ProPILOT Assist
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Precio estimado e-POWER: desde $751,900
Precio Platinum e-4ORCE: $899,900
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Competencia en México
Toyota RAV4 HEV
Honda CR-V Hybrid
Kia Sportage Híbrida, desde $799,900
Hyundai Tucson Híbrida, desde $888,900
GWM Haval H6 HEV / PHEV, PHEV desde $774,900
Ford Escape Hybrid
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