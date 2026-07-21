Nissan X-Trail electrifica la carretera sin enchufe

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/07/2026

Dos motores eléctricos, tracción integral y fabricación japonesa redefinen su propuesta familiar

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La primera sensación al acelerar la Nissan X-Trail 2027 e-POWER e-4ORCE es conocida y, al mismo tiempo, distinta. El empuje aparece de inmediato, sin cambios de velocidad ni retrasos mecánicos, pero debajo del cofre continúa trabajando un motor de gasolina. La diferencia esencial es que ese propulsor no mueve directamente las ruedas: funciona como generador para alimentar los motores eléctricos.

La presentación forma parte de Nissan Reveals Capítulo 3, la plataforma con la que la compañía está desplegando su ofensiva de producto en México. La X-Trail e-POWER e-4ORCE representa el sexto de once lanzamientos previstos durante 2026, dato que permite dimensionar la velocidad con la que Nissan busca renovar su portafolio y fortalecer su estrategia de electrificación en el país. También constituye la primera incorporación de la tecnología e-4ORCE al mercado mexicano.

En la pista, la versión Platinum demuestra que e-4ORCE no es solamente una etiqueta comercial. El sistema coloca un motor eléctrico en cada eje y administra de manera independiente la entrega de fuerza y el frenado. En curvas rápidas se percibe una camioneta estable, con menos inclinación de la esperada para un vehículo familiar de estas dimensiones.

La respuesta al acelerador es inmediata y progresiva. Al soltar el pedal, la regeneración ayuda a reducir la velocidad y disminuye la necesidad de utilizar constantemente el freno. Nissan sostiene que el sistema distribuye inteligentemente el torque entre las ruedas delanteras y traseras, mejorando el balance, la estabilidad y la seguridad sobre superficies de baja adherencia.

La ficha comercial anuncia una potencia total de 210 caballos, torque de 243 libras-pie y tracción integral eléctrica. La presentación técnica detalla un motor eléctrico delantero de 201 caballos, otro trasero de 134, una batería de 1.8 kWh y un motor generador de gasolina de 1.5 litros turbo con compresión variable. No existe una transmisión automática convencional, sino una caja reductora que entrega la fuerza directamente a los ejes.

El atractivo principal está en ofrecer una experiencia de conducción eléctrica sin necesidad de conectarse a un cargador. No es un vehículo eléctrico puro ni un híbrido enchufable: consume gasolina y produce emisiones. Su ventaja consiste en entregar aceleración eléctrica, recuperación de energía y una autonomía superior a 900 kilómetros sin depender de infraestructura externa.

Nissan afirma haber comercializado casi 30 mil unidades e-POWER en México desde la llegada de esta tecnología en 2022. La cifra confirma que existe un espacio comercial entre los híbridos convencionales y los vehículos totalmente eléctricos.

El interior acompaña la propuesta con pantalla de 12.3 pulgadas, conectividad inalámbrica, Head-Up Display, techo panorámico, cargador inalámbrico, espejo retrovisor inteligente y sistema de audio BOSE. En seguridad integra seis bolsas de aire y hasta 15 asistencias de conducción, encabezadas por ProPILOT Assist.

La versión Platinum e-POWER e-4ORCE se ofrece desde 899 mil 900 pesos. Frente a Hyundai Tucson Híbrida, Mitsubishi Outlander PHEV y Honda CR-V Hybrid, la Nissan presenta una solución diferente: las ruedas reciben siempre impulso eléctrico, aunque la energía se produzca a bordo.

La X-Trail se fabrica en Japón y puede ingresar a México bajo las preferencias del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre ambos países. Siempre que la unidad acredite origen japonés y cumpla los requisitos aduaneros, no enfrenta aranceles adicionales como los aplicados a vehículos procedentes de naciones sin acuerdo comercial.

La conclusión es equilibrada: la X-Trail e-POWER e-4ORCE no elimina la gasolina, pero transforma la manera de utilizarla. Es silenciosa, rápida al responder, espaciosa y tecnológicamente convincente. Además, como tercer capítulo y sexto lanzamiento de Nissan Reveals, confirma que la marca japonesa está acelerando la renovación de su oferta mexicana.

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