Mazda CX-90 PHEV inicia era híbrida enchufable

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 22/07/2026

jbritoa@yahoo.com

La cita en Inspace, en Polanco, no fue un lanzamiento más. Mazda de México eligió uno de los corredores más visibles de la capital para presentar la CX-90 Signature PHEV 2027, su primer híbrido enchufable en el país y, sobre todo, la pieza con la que inaugura una nueva etapa tecnológica. La escena tuvo un mensaje claro: electrificar no significa abandonar el carácter de la marca, sino adaptarlo a las condiciones reales del mercado mexicano.

Miguel Barbeyto, CEO de Mazda de México, abrió la presentación con una idea que marcó toda la noche. Mazda, dijo, no desarrolla vehículos únicamente para seguir una tendencia ni para presumir una ficha técnica; prefiere esperar hasta contar con una solución que tenga sentido para las personas y conserve el placer de conducir. En vísperas de cumplir 21 años de operación en México, Barbeyto presentó a la CX-90 PHEV como el primer gran paso de Mazda Smart Mobility, una estrategia de largo plazo que busca integrar sustentabilidad, electrificación e innovación sin romper con el ADN de la marca.

Su intervención fue importante porque colocó el lanzamiento en una dimensión mayor. No se trataba solamente de una SUV grande con nueva motorización, sino de la respuesta de Mazda a una pregunta que la industria repite desde hace años: ¿qué tecnología conviene realmente a México?, Barbeyto defendió una ruta gradual, realista y coherente con los hábitos de conducción, la infraestructura y las posibilidades de los clientes.

Lorena Marín, directora de Comunicación de Mazda de México, tomó ese planteamiento y lo llevó al terreno de los datos. Recordó que la movilidad cambia según el país, la velocidad promedio, la disponibilidad de energía limpia, las distancias y la capacidad de las redes eléctricas. Su mensaje fue directo: México no puede copiar de manera automática el modelo de Noruega ni el de otros mercados electrificados. La estrategia debe construirse desde la realidad local.

Marín explicó que Mazda Smart Mobility —Sustainable, Mutable, Multisolution, Agile, Reliable y Technology— plantea varias rutas tecnológicas y no una sola solución. La marca mantendrá motores de combustión eficientes, opciones mild hybrid, híbridos enchufables y, donde las condiciones lo permitan, vehículos totalmente eléctricos. La CX-90 PHEV es la punta de lanza de esa ofensiva, a la que en el futuro cercano se incorporarán versiones electrificadas de CX-50 y CX-5.

Después llegó el turno de Patricio Andrade, especialista de producto, accesorios y estrategia, quien aterrizó la visión corporativa en cifras concretas. La CX-90 PHEV combina un motor de gasolina e-Skyactiv de 2.5 litros y cuatro cilindros con un motor eléctrico alimentado por una batería de 17.8 kWh. El sistema entrega 323 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque, asociados a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción integral i-Activ AWD.

Andrade explicó el uso cotidiano con una imagen sencilla: realizar los trayectos urbanos de la semana en modo eléctrico y reservar la combinación de ambos motores para carretera. La autonomía eléctrica alcanza hasta 42 kilómetros bajo ciclo EPA, mientras que el rango combinado puede llegar a 800 kilómetros. Con un enchufe doméstico puede recargarse durante la noche y, mediante un cargador Nivel 2, el proceso requiere aproximadamente dos horas con 20 minutos.

El producto conserva el enfoque premium de la CX-90. Tiene capacidad para siete pasajeros, asientos de segunda fila tipo capitán, piel Nappa, techo panorámico, acabados de madera, pantalla central de 12.3 pulgadas, clúster digital de 12 pulgadas, sonido Bose de 12 bocinas y rines de 21 pulgadas. También incorpora suspensión delantera de doble horquilla, eje trasero independiente multilink y Kinematic Posture Control para reducir la inclinación en curvas.

En seguridad, la lista incluye cámara de 360 grados, control crucero adaptativo por radar, monitoreo de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril, frenado inteligente y alerta de tráfico cruzado trasero. La garantía será de seis años o 125 mil kilómetros, y el costo de mantenimiento se mantendrá alineado con el resto del portafolio.

La nueva Mazda CX-90 Signature PHEV 2027 llega en una sola versión, con precio de 1 millón 115 mil 900 pesos. Más que una respuesta tardía a la electrificación, Mazda presentó en Polanco una declaración de principios: el futuro no tiene un solo camino. Para México, la marca apuesta por uno híbrido, potente, familiar y, sobre todo, posible. Por cierto, la tecnología híbrida es propia de Mazda y no comparte nada con Toyota.

—

Tags: Autos, CX-90, CX-90 PHEV, electrificación, hibridos, industria automotriz, innovación, lanzamiento automotriz, Mazda, Mazda México, México, movilidad, movilidad sostenible, PHEV, Polanco, SUV, SUV Premium, tecnologia, vehículos híbridos, Visión Automotriz