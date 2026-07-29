Francisco Soto: "Las marcas chinas están cambiando el ecosistema automotriz"

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 29/07/2026

El director general de Infiniti México afirma que la llegada de las marcas chinas está transformando la competencia y explica la estrategia con la que la firma premium buscará crecer hacia 2030.

Por Julio Brito

La irrupción de las marcas chinas está redefiniendo la competencia en la industria automotriz mexicana. Para Francisco Soto, director general de Infiniti México, este nuevo escenario exige estrategias de largo plazo, disciplina operativa y una propuesta de valor capaz de diferenciarse más allá de la tecnología o el precio.

Durante una conversación con Visión Automotriz, Soto explicó que Infiniti ha decidido privilegiar un crecimiento ordenado, fortaleciendo su portafolio de productos, la experiencia del cliente y su red de distribuidores antes de acelerar su incursión en la electrificación. A su juicio, el verdadero reto para una marca premium no es seguir las tendencias, sino ofrecer confianza, calidad y un servicio que cumpla lo que promete.

La estrategia ya muestra avances. Modelos como la QX80 se mantienen como uno de los referentes de lujo dentro del universo Nissan, mientras que la QX60 registra un crecimiento cercano al 50% en el mercado mexicano. En los próximos años, la llegada de la QX65 contribuirá a fortalecer la presencia de la marca.

Soto reiteró que el objetivo es colocar a Infiniti entre las cinco marcas premium más importantes de México hacia 2030. Para lograrlo, la prioridad no será únicamente aumentar las ventas, sino consolidar una experiencia de compra y posventa que genere lealtad en un consumidor cada vez más informado y exigente.

Respecto a la electrificación, el directivo fue claro: por ahora Infiniti no tiene previsto incorporar modelos híbridos o totalmente eléctricos en México. La marca considera que aún existe potencial para los vehículos de combustión y prefiere esperar el momento adecuado para introducir nuevas tecnologías sin comprometer su identidad premium.

En un mercado donde la expansión de las armadoras chinas está modificando el ecosistema automotriz, Soto sostiene que la respuesta de Infiniti será mantenerse fiel a una filosofía basada en la calidad, la confiabilidad y la disciplina japonesa. Más que competir por velocidad, la marca busca consolidar una relación de largo plazo con sus clientes y fortalecer su posición dentro del segmento de lujo.

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