Caen ventas y producción de vehículos pesados

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/08/2025

ANPACT urge fortalecer el mercado interno

En medio de un entorno internacional marcado por tensiones arancelarias y volatilidad comercial, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reportó que julio de 2025 fue uno de los meses más complicados para la industria de vehículos pesados en México, con caídas superiores al 50% en ventas, producción y exportación.

De acuerdo con cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), las ventas al mayoreo se desplomaron 60.1% frente al mismo mes de 2024, al pasar de 5,452 a 2,175 unidades. En el acumulado enero-julio, el descenso fue de 49.7%, con 16,708 vehículos comercializados. La producción también sufrió una baja de 55.1% anual en julio, al totalizar 9,668 unidades, mientras que las exportaciones retrocedieron 51.6%, con 7,867 unidades enviadas al exterior.

El presidente ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, señaló que estos resultados reflejan la urgencia de modernizar la flota nacional mediante incentivos y financiamiento, especialmente para unidades de carga clase seis, siete y ocho. “Renovar con vehículos más eficientes y seguros no solo mejora la competitividad logística, también reduce emisiones y eleva los estándares de seguridad vial”, apuntó.

Un reto adicional es la importación creciente de unidades usadas desde Estados Unidos. Según el organismo, actualmente ingresan 60 vehículos usados por cada 100 nuevos vendidos, lo que pone en riesgo la competitividad y el medio ambiente.

En este contexto, ANPACT intensifica el diálogo con autoridades federales y estatales para impulsar medidas que reactiven el mercado interno. La próxima Expo Transporte ANPACT 2025, a celebrarse del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara, se perfila como una plataforma estratégica para la recuperación del sector, con la participación de más de 500 marcas y un programa de conferencias sobre innovación, sustentabilidad y modernización del transporte.

