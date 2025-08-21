Acura RSX Prototype: el SUV 100% EV, inaugura una nueva era en Honda

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Anticipa el primer SUV premium, con diseño coupé, tecnología ASIMO OS y producción en Ohio.

Acura ha aprovechado el escaparate global de Monterey Car Week 2025 para presentar el RSX Prototype, un adelanto del que será su primer SUV totalmente eléctrico de alto rendimiento. Vestido en el llamativo color Propulsion Yellow Pearl, el RSX hizo su debut en dos escenarios de prestigio: The Quail, A Motorsports Gathering y el Pebble Beach Concours d’Elegance.

Este prototipo se erige como el primer modelo desarrollado internamente sobre la nueva plataforma global EV de Honda, y será también el primero en fabricarse en el Honda EV Hub en Ohio, una planta de producción flexible donde compartirá línea con el Acura Integra. La estrategia marca un hito al integrar en una misma instalación vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

En el corazón tecnológico del RSX se encuentra ASIMO OS, un sistema operativo propio de Honda que redefine el concepto de Vehículos Definidos por Software. Capaz de aprender las preferencias de manejo y entretenimiento de cada usuario, ofrecerá actualizaciones over-the-air y funciones personalizadas para mejorar la experiencia al volante.

Más allá de la innovación digital, el RSX cuenta con una mecánica de tracción integral de doble motor, suspensión delantera de doble horquilla con ajuste deportivo, frenos Brembo y un centro de gravedad bajo, elementos que prometen un desempeño ágil y seguro.

En diseño, hereda el ADN del Acura Performance EV Concept, con una silueta tipo coupé, techo fastback, llantas de 21 pulgadas, alerón integrado y una amplia luz trasera inspirada en el NSX de segunda generación. Cada trazo comunica deportividad y precisión artesanal.

La capacidad del RSX para actuar como fuente de energía móvil —alimentando dispositivos o sirviendo como respaldo eléctrico para el hogar— refleja la visión de Acura hacia una movilidad eléctrica versátil y conectada.

Con el RSX, Acura no solo amplía su portafolio, sino que establece las bases de su ofensiva eléctrica global, reafirmando su lema Precision Crafted Performance en la era cero emisiones.

Tags: #SUV #SUVeléctrico #SUVPremium, acura, RSX Prototype