[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

México impone aranceles del 50% a chinos

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/09/2025

La medida podría encarecer autos accesibles y generar tensiones diplomáticas

 

jbritoa@yahoo.com

El Paquete Económico 2026 trajo consigo una de las decisiones más fuertes en materia de comercio exterior: el aumento de hasta 50% en los aranceles para autos, autopartes y productos industriales de origen chino. El objetivo, según la Secretaría de Economía, es detener prácticas de dumping y resguardar cerca de 325 mil empleos en sectores estratégicos.

Hasta ahora, los vehículos de origen chino pagaban alrededor de 20% de arancel. Con el nuevo tope, modelos de marcas como BYD, MG, Chirey y Changan podrían encarecerse entre 20 y 30%, reduciendo la competitividad que habían ganado en el mercado mexicano gracias a su precio accesible.

 

La medida favorece a armadoras con operaciones en México, como Volkswagen, Nissan, Toyota, Kia, GM y Ford, que ven reforzada su posición frente a competidores que solo importaban. Para las marcas chinas, el mensaje es claro: si quieren permanecer, deberán considerar inversión local.

Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos. Analistas advierten que el consumidor mexicano será el más afectado, pues habrá menos opciones de autos accesibles y un alza en precios que puede presionar la inflación. Además, China ya manifestó su rechazo y anticipó que defenderá sus intereses en foros internacionales, abriendo la posibilidad de represalias comerciales.

 

Conclusión

El arancel del 50% es un movimiento audaz: protege a la industria nacional y alinea a México con Estados Unidos en su estrategia frente a China. Pero sin una política integral de electrificación e innovación, el costo podría recaer en los consumidores y en la competitividad del mercado.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Los eMii de SEAT ya circulan por Barcelona

SEAT inició la operación de la flota de prototipos eMii eléctricos con la que inicia el servicio de carsharing dirigido a los cerca de 1,000 empleados del SEAT Metropolis:Lab Barcelona…

Leer más »

Trailer de No Time To Die muestra los Aston Martin de ayer y mañana

El trailer de No Time to Die, el film más reciente de la serie de películas de James Bond ya está en línea, y  vemos mucha y muy prometedora acción automotriz,…

Leer más »

Honda CR-V recibe el premio a Mejor Camioneta Familiar por cuarto año consecutivo

En la onceava edición del evento, se premiaron 39 distintas categorías, como alimentos, bebidas, sitios web, entre otras; reconociendo como una Marca de Confianza a Honda CR-V. Este reconocimiento fue entregado el…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Kokoro, la mayor inversión de Mazda no productiva • Inician ambicioso proyecto enfocado a la niñez • Crecerán las ventas de autos 2% en 2025: Mazda

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Honda Prelude 2026: El regreso electrificado y deportivo

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: México impone aranceles del 50% a chinos! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49290/mexico-impone-aranceles-del-50-a-chinos/