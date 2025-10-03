Ford Territory 2026, evolución híbrida

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 03/10/2025

Recorre hasta 1,200 kilómetros con un tanque de gasolina de 60 litros

JULIO BRITO A.

Ford de México presentó la Territory 2026, un modelo que marca un parteaguas en el segmento de las SUVs compactas gracias a la introducción de sus versiones híbridas Trend y Titanium, con motorización de 1.5 litros más un sistema eléctrico que alcanza hasta 241 caballos de fuerza. Esta SUV promete un rendimiento sobresaliente: 1,200 km de autonomía por tanque, lo que la coloca como una de las opciones más atractivas para familias mexicanas que buscan eficiencia y confiabilidad.

Desde su llegada en 2022, la Territory se convirtió en una favorita por su espacio interior, diseño robusto y practicidad. Con este rediseño y la nueva oferta híbrida, Ford amplía su portafolio de electrificación, consolidando su compromiso con la sustentabilidad y con 100 años de historia en México.

Diseño renovado: elegancia y modernidad

La Territory 2026 integra un frontal actualizado con nueva parrilla, faros LED y defensa más estilizada. Además, luce rines de 18 y 19 pulgadas y tres nuevos colores exteriores que permiten mayor personalización. Este rediseño la convierte en una SUV llamativa y contemporánea.

En el interior, la SUV conserva su amplitud característica, con asientos cómodos, cajuela amplia y detalles premium como pantallas digitales de 12 pulgadas, techo panorámico y una iluminación ambiental multicolor con 64 tonos, que brinda una experiencia más personalizada.

Tecnología, conectividad y seguridad de punta

La Territory 2026 integra la app FordPass, que permite encender, climatizar y monitorear el vehículo desde un smartphone. Además, ofrece un nuevo sistema de audio 3D Arcamis, que transforma cada viaje en una experiencia sensorial.

En seguridad, incluye el Ford Co-Pilot 360, con asistencias como:

Frenado de precolisión

Asistencia de mantenimiento de carril

Cámara 360°

Estas funciones garantizan tranquilidad tanto en trayectos urbanos como en carretera, consolidando a la Territory como una SUV confiable y familiar.

Versiones y precios de lanzamiento

La Territory 2026 se lanza con precios competitivos para reforzar su posicionamiento en el mercado:

Ambiente (gasolina) : $519,900 MXN

: $519,900 MXN Trend híbrida: $699,900 MXN

Estos precios de introducción estarán disponibles durante el lanzamiento, y la colocan frente a rivales como la Toyota Corolla Cross, Nissan X-Trail y Kia Sportage.

Conclusión

La Ford Territory 2026 no solo evoluciona en diseño, conectividad y seguridad, sino que da un paso firme hacia la electrificación accesible en México. Con hasta 1,200 km por tanque, un interior renovado y tecnología avanzada, se perfila como una de las SUVs más completas y competitivas en el mercado.

Ficha Técnica – Ford Territory 2026

Motorización

– Motor: 1.5 litros turboalimentado

– Sistema híbrido en versiones Trend y Titanium

– Potencia combinada: hasta 241 hp

– Autonomía: hasta 1,200 km por tanque

Dimensiones y Diseño

– Rines: 18” y 19” según versión

– Rediseño frontal: parrilla, faros LED, defensa y barra LED

– Nuevos colores exteriores (3 opciones adicionales)

– Techo panorámico Vista Roof

Interior y Confort

– Pantallas de 12”: cluster digital + display central

– Amplio espacio interior y cajuela pensada para uso diario

– Luz ambiental multicolor con 64 combinaciones

– Sistema de audio 3D Arkamys

Tecnología y Conectividad

– FordPass App: control remoto desde el celular (encendido, climatización, supervisión)

– Ford Copilot 360: asistencias de manejo

– Frenado precolisión, asistencia de mantenimiento de carril, cámara 360°

Versiones

– Gasolina: Ambiente, Trend, Titanium

– Híbridas: Trend Híbrida, Titanium Híbrida

Precios de lanzamiento (México)

– Versión Ambiente (gasolina): desde $519,900 MXN

– Versión Trend (híbrida): desde $699,900 MXN

