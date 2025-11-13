Kenworth y DAF impulsan la transformación del transporte pesado

Autor: Roberto Pérez S. | 13/11/2025

Presentó la nueva generación de camiones DAF y una inversión de más de 60 millones de dólares en su planta de Mexical.

robertpez@yahoo.com.mx

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco de ExpoTransporte ANPACT 2025, PACCAR México, empresa matriz de Kenworth y DAF, reafirmó su posición como líder indiscutible en el mercado del transporte pesado con una participación de 36 % en clase 8 y 47 % en el segmento de tractocamiones, lo que significa que uno de cada dos camiones que circulan por México lleva su sello de calidad.

El evento fue encabezado por Alejandro Novoa, director general de PACCAR México, quien destacó la fortaleza industrial de la planta de Mexicali, reconocida con el distintivo Hecho en México por su excelencia en manufactura. “Creemos profundamente en la capacidad del país y en la tenacidad de su gente. Por eso, continuamos invirtiendo en innovación, talento y tecnología para seguir impulsando cada kilómetro con confianza”, afirmó.

Durante su participación, la marca anunció una inversión superior a 60 millones de dólares en proyectos estratégicos, entre ellos la ampliación de oficinas administrativas y la modernización de líneas de producción para camiones eléctricos y de gas natural, con una infraestructura avanzada de pruebas y simulación. Estas acciones fortalecen la transición hacia tecnologías limpias y refuerzan su liderazgo en eficiencia y sustentabilidad.

Uno de los anuncios más destacados fue la presentación de la nueva plataforma tecnológica DAF, diseñada para revolucionar el transporte pesado en cabina sobre motor. El nuevo DAF XG integra motores de alto rendimiento, transmisión automática PACCAR TX8, y sistemas de asistencia avanzada para operadores (ADAS). Además, incorpora PACCAR Connect, una herramienta telemática que permite monitorear rutas, consumo y mantenimiento en tiempo real, optimizando la operación de las flotas.

“La nueva generación DAF llega para ofrecer la máxima eficiencia, seguridad y confort en cada viaje. Con esta línea, damos un paso decisivo hacia un transporte más limpio y rentable”, aseguró Raúl Ayala, Director de Ingeniería de PACCAR México, acompañado por Tonatiuh Venegas, Director Comercial, quienes presentaron las innovaciones del DAF XG ante transportistas y medios especializados.

Otro de los pilares de PACCAR México es su red de concesionarios, la más amplia del país, con más de 160 puntos de atención, 1,300 bahías de servicio y 46 talleres móviles, resultado de una inversión de 32 millones de dólares para asegurar cobertura nacional. Además, su programa de certificación RETOTAL garantiza técnicos especializados, procesos estandarizados y la mejor atención postventa del sector.

PACCAR también reafirmó su compromiso social al destacar que el 18 % de su fuerza laboral son mujeres, y que más del 50 % de las oportunidades de crecimiento interno son ocupadas por ellas, impulsando la diversidad y la equidad de género dentro del sector automotriz.

En palabras finales, Novoa señaló que “en PACCAR México, la innovación, la sustentabilidad y el talento humano son el motor que impulsa al país hacia un transporte más competitivo, seguro y eficiente”. Con esta visión, Kenworth y DAF consolidan su papel como referentes de la movilidad del futuro en México y Latinoamérica.

Tags: #ExpoTransporteANPACT, • Kenworth Mexicana (PACCAR), Alejandro Novoa, ANPACT 2025, DAF XG, Eficiencia, PACCAR Connect, PACCAR TX8, transmisión automática